Trump'tan dikkat çeken Rusya açıklaması: Bu harika bir şey!
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Covid-19) gelişmelerine dair düzenlediği basın toplantısında, “Rusya bir uçak dolusu malzeme, tıbbi ekipman gönderdi bu da harika bir şey” dedi.
ABD Başkanı Donal Trump, Koronavirüs Görev Gücü üyeleri, koronavirüs salgınına dair düzenlediği basın toplantısında, "Söylemeliyim ki birçok ülke ile harika ilişkilerimiz var. Çiz bize bazı yardımlar gönderdi bu da çok güzel. Rusya bir uçak dolusu malzeme, tıbbi ekipman gönderdi bu da harika bir şey" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, diğer ülkelerin de ABD'ye 'çok şaşırdığı ve mutlu olduğu şeyler' gönderdiğini belirtti.
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