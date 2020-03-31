31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Trump'tan dikkat çeken Rusya açıklaması: Bu harika bir şey!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2020
ABONE OL
TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN RUSYA AÇIKLAMASI

Başkanı , koronavirüs (Covid-19) gelişmelerine dair düzenlediği basın toplantısında, “ bir uçak dolusu malzeme, tıbbi ekipman gönderdi bu da harika bir şey” dedi.

Başkanı Donal Trump, Koronavirüs Görev Gücü üyeleri, koronavirüs salgınına dair düzenlediği basın toplantısında, "Söylemeliyim ki birçok ülke ile harika ilişkilerimiz var. Çiz bize bazı yardımlar gönderdi bu da çok güzel. bir uçak dolusu malzeme, tıbbi ekipman gönderdi bu da harika bir şey" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, diğer ülkelerin de ABD'ye 'çok şaşırdığı ve mutlu olduğu şeyler' gönderdiğini belirtti.

Trump corona virüse karşı yeni silahı tanıttı! Muhabirin sorusu sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici TRUMP CORONA VİRÜSE KARŞI YENİ SİLAHI TANITTI! MUHABİRİN SORUSU SİNİRLENDİRDİ: SİNSİ VE RAHATSIZ EDİCİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA