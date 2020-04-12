12 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'den İngiltere'ye yeni sağlık yardımı

Son dakika: Türkiye'den İngiltere'ye yeni sağlık yardımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
ABONE OL
TÜRKİYE'DEN İNGİLTERE'YE İKİNCİ YARDM

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla, Covid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün ’ye gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, korona virüsle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin 'ye gönderildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, #COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi" denildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON'A MEKTUP
İngiltere'ye koronavirüs yardım paketlerini götüren uçak ve personel yurda döndü İNGİLTERE'YE KORONAVİRÜS YARDIM PAKETLERİNİ GÖTÜREN UÇAK VE PERSONEL YURDA DÖNDÜ
Son dakika: Türkiye'den İngiltere'ye askeri uçakla corona virüs yardımı SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN İNGİLTERE'YE ASKERİ UÇAKLA "CORONA VİRÜS" YARDIMI
Son dakika: Türkiye'den İngiltere'ye askeri uçakla corona virüs yardımı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA