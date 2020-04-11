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İngiltere'ye koronavirüs yardım paketlerini götüren uçak ve personel yurda döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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İNGİLTERE'YE YARDIM PAKETLERİNİ GÖTÜREN UÇAK YURDA DÖNDÜ

Türkiye, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İngiltere'ye koronavirüsle mücadele için yardımda bulundu. 12 saatlik görevin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak ve beraberindeki personel Ankara’ya döndü.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sağlık malzemeleri İngiltere'ye teslim edildi. 12 saatlik görevin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak ve beraberindeki personel Ankara'ya döndü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleri İngiltere'ye teslim edildi.

Sağlık malzemelerini İngiltere'ye ulaştırması için görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M uçağı, sabah saat 10.00'da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı.

Londra'ya sağlık malzemelerini ulaştıran personelimiz ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a hitaben yazdığı mektubu da yetkililere teslim etti. Görevi başarıyla tamamlayan uçağımız ve görevli personelimiz Ankara Etimesgut'a döndü.

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