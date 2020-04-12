Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı?
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 büyükşehir ve Zonguldak için alının 48 saatlik sokağa çıkma yasağına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu gece saat 23.59'da sona erecek olan yasağın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna Bakan Soylu net yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu sokağa çıkma yasağını hafta sonu alınmasındaki amacın tedarik zincirine zarar vermemesi olduğu belirtti. Ayrıca Bakan Soylu: ''Bazı kısıtlı bölgelerde sınırlı sayıda yığılma oldu doğrudur, ben bunu öngöremedim, eleştirileri aldım kabul ettim" ifadelerini kullandı.
"BEN BUNU ÖNGÖRMEDİM"
Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Çünkü bu kararın üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşündük. Bu açıdan önemli bir karardır. Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.
ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİM
Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim. Biz diğer ülke örneklerini inceledik. O örneklerde şunu gördük: İki-üç gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları marketlere büyük bir hücumu getiriyor. Böyle bir şey yaşanmasın istedik.
YASAK NEDEN 23.59'DA İLAN EDİLMEDİ?
Saat 21.00 itibarıyla marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21.00'den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59'da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi. Vatandaşımız yasağın ilanihaye devam edeceğini düşünüyor. Sınırlı birikmenin nedeni budur. Ama şundan eminim: Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin-300 bin civarındadır.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILACAK MI?
Sonuç olarak baktığımızda herkes evlerine çekildi... Gece saat 00.05 itibariyle bu başarıyla sağlandı. Sokaklarda kimse kalmadı. Sokağa çıkma yasağı, hafta içine sarkmayacak. Bu kesin. Pazar gecesi (bu gece) saat 24.00 itibarıyla yasak bitecek.
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