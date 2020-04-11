11 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sokağa çıkma yasağının ardından caddeler boş kaldı! İstanbul Bursa ve Erzurum'da son durum!

Sokağa çıkma yasağının ardından caddeler boş kaldı! İstanbul Bursa ve Erzurum'da son durum!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2020
ABONE OL
İSTANBUL BURSA VE ERZURUM'DA SON DURUM!

İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından , ve 'da yaşanan yoğunluk sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından , ve sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından İstanbul, Bursa ve Erzurum'daki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.

Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Bekçiler de ana caddelerde ve kentin değişik yerlerinde görev aldı.

İSTANBUL

31 şehirde sokağa çıkma yasağı! İstanbul sokakları boş kaldı! 31 ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI! İSTANBUL SOKAKLARI BOŞ KALDI!

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Sokağa çıkma yasağının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BOŞ KALDI

BURSA

31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! Bursa'da denetimler devam ediyor 31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI! BURSA'DA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

ERZURUM

Erzurum'da sokağa çıkma yasağı! Sokaklar boş kaldı! ERZURUM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI! SOKAKLAR BOŞ KALDI!
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA