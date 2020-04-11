Sokağa çıkma yasağının ardından caddeler boş kaldı! İstanbul Bursa ve Erzurum'da son durum!
İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul, Bursa ve Erzurum'da yaşanan yoğunluk sona erdi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından İstanbul, Bursa ve Erzurum sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından İstanbul, Bursa ve Erzurum'daki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.
Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Bekçiler de ana caddelerde ve kentin değişik yerlerinde görev aldı.
İSTANBUL
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
BURSA
ERZURUM
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