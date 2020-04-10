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Sosyal medyada “halkı kin ve düşmanlığa” tahrik soruşturmasında dikkat çeken detay: Hesaplar birbiriyle bağlantılı

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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SAVCILIK HAREKETE GEÇMİŞTİ! ORGANİZE PROVOKASYON ÇIKTI

, , #ÖdemeYapmıyoruz hashtag'i ile yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün tespiti ile organize şekilde gerçekleştirildiği, halkı provoke eden, devletin kurumlarını itibarsızlaştırmayı hedefleyen, devlet büyükleri aleyhine propaganda yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği tespiti yapılan paylaşımlarla ilgili, ’nın 216’ncı maddesinde düzenlenen “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.

, , #ÖdemeYapmıyoruz hashtag'i ile yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.DHA'nın edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Biz Bize Yeteriz" kampanyası başladıktan sonra, "Ödemiyoruz Hareketi@odemıyoruzbız" adlı hesap üzerinden ve #ödemeyapmıyoruz hashtag'i ile sosyal medyada ilk paylaşım yapıldığı tespit edildi. Kısa sürede kişisel bilgilerine "Elektrik, su, doğalgaz faturalarını, KYK kredilerini, yurt ücretlerini, banka borçlarını, konut ve küçük işletme kiralarını ödemiyoruz!" şeklinde ifadelerin geçtiği çok sayıda paylaşım yapıldığı belirlendi. Bu paylaşımlara diğer kullanıcılarının da katılması için twitter üzerinden propaganda yapılarak, hashtag çalışmalarına ağırlık verildiği değerlendirildi.



@odemiyoruzbiz isimli hesabın yedek hesapları da bulunduğu ve buralardan da suça konu paylaşımları yaptığı tespiti yapıldı. Bu paylaşımlar devam ederken " @komiteler" isimli hesabın da "Bu olağanüstü dönemde dahi sermayedarların hesabına milyarlarca lire yatırıp halkın hesabını bir kez daha borçlarla başbaşa bırakan siyasal iktidara da durdurulmayan kiralara da ertelenmeyen faturalara da #ÖdemeYapmıyoruz!" mesajını yayınladığı belirlendi.


HESAPLAR BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI
Yapılan araştırmada soruşturma konusu hesapları kullanan kişilerin birbirleriyle ilişkili olduğu tespiti yapıldı. 'ın 26'ncı kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar ve özellikle "Tekalif-i Milliye'ye (Milli Yükümlülükler)"atıfta bulunması sonrası, "Gençlik Komiteleri @komiteler" adlı hesabın "Bu düzen için ölmeyeceğiz!" şeklinde paylaşım yaptığı da belirlendi.

SUÇ KAYITLARI VAR
Soruşturmada hesapların kimlere ait oldukları belirlendi. Şüphelilerin daha önce çok kez gösteri ve yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla kaydı olduğu tespit edildi. Soruşturma, "halkı provoke eden, devletin kurumlarını itibarsızlaştırmayı hedefleyen, devlet büyükleri aleyhine propaganda yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" tespiti yapılan şüpheliler hakkında, 'nın 216'ncı maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülüyor.

Son dakika: Bolu'daki tehlikeli provokasyon sonrası savcılık harekete geçmişti! Gözaltına alındılar SON DAKİKA: BOLU'DAKİ TEHLİKELİ PROVOKASYON SONRASI SAVCILIK HAREKETE GEÇMİŞTİ! GÖZALTINA ALINDILAR
Twitter'dan provokatif paylaşımlar yapan bir hesap sahibi daha gözaltına alındı TWİTTER'DAN PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR YAPAN BİR HESAP SAHİBİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
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