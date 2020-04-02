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Twitter'dan provokatif paylaşımlar yapan bir hesap sahibi daha gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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TWİTTER'DAN PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR YAPAN BİR HESAP SAHİBİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberine göre, 'da '''' isimli hesap üzerinden provokatif paylaşımlar yapan Mesut Aykin propagandası yaptığı iddiasıyla  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat üzerine İstanbul’da gözaltına alındı. Şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp sorguya alındı. Dün de hesabının yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Güvenlik güçleri sahte isimlerle hesap açıp provokatif paylaşımlar yapan ve terör örgütlerine hizmet eden hesap sahiplerinin peşini bırakmıyor.

Dün '' isimli hesap üzerinden yalan ve provokatf paylaşımlar yaptığı belirlenen isimli şüpheli gözaltına alınmıştı. Cumhuryet Başsavcılığı tarafındsn verilen gözaltı kararı üzerine Oktay Yaşar Gebze'deki evinden alınarak Ankara'ya getirilmişti. Beşyüz binden fazla takipçisi olan söz konusu hesaba erişim yapılamıyor.

BİR GÖZALTI DAHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün bir gözaltıya daha imza attı. Terör Suçları Bürosu tarafından '' isimli hesabı üzerinden propagandası yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hesabı yönettiği belirlenen Mesut Aykin hakkında gözaltı kararı verdi.

Mesut Aykin İstanbul'daki adresinden gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi. Adresinde de arama yapıldı. Adresteki dijital materyallere el konuldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan Mesut Aykin sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımları ile biliniyor.

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