Afrin'de dikkat çeken kare! Terörist elebaşı Öcalan'ın portresinin yerine ay yıldızlı bayrak

Suriye'nin Afrin kentindeki Darmık dağında bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında TSK tarafından bombalanan terör örgütü elebaşı Öcalan portresinin yerine dev Türk bayrağı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirerek YPG/PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmişti. Bölgede hakimiyet sağlandıktan sonra, Suriyelilere güvenli bir yaşam koridoru ve alanı oluşturulmuştu. TSK'nın başarılı operasyonu sırasında YPG/PKK'lı teröristlerin dağın başına resmettiği terörist başı Abdullah Öcalan görseli yok edilmişti. Şimdi aynı bölgeye devasa bir Türk Bayrağı resmedildi.

TERÖRİST BAŞININ RESMİ YOK EDİLDİ

Afrin'in Bülbül tepesi teröristlerin üs olarak kullandığı noktalar arasında yer alıyordu. TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı sonrası kırsala kaçan teröristler Bülbül bölgesini savunmak için mücadele etse de havadan düzenlenen başarılı operasyonlar ve kara desteği ile etkisiz hale getirildiler. O dönemde hava harekatında dağa çizilen terörist başı Abdullah Öcalan posteri de yok edilmişti. Görüntüler uluslararası basında da geniş yer tutmuştu.

AYNI YERDE DEV TÜRK BAYRAĞI

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte huzur hakim kılındı. Suriyelilerin birçoğu bölgeye geldi. Dükkanlar, pazarlar açıldı. TSK bölgede güvenliği ve huzuru tesis etti. Son olarak da terörist başı Öcalan'ın posterinin yok edildiği yere dev Türk Bayrağı çizildi.



