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Pentagon'dan Ankara'ya teşekkür: Türkiye oldukça cömert bir ülke

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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PENTAGON'DAN ANKARA'YA TEŞEKKÜR

ABD Savunma Bakanlığı ve Avrupa’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, ’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ve ’ya yaptığı tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Telekonferans yöntemi ile 'da basın toplantısı düzenleyen Ryan, ve 'in ülkelerinde salgına yönelik dezenformasyon yaptığını söyledi.

Pentagon'dan Ankara'ya teşekkür: Türkiye oldukça cömert bir ülke PENTAGON'DAN ANKARA'YA TEŞEKKÜR: TÜRKİYE OLDUKÇA CÖMERT BİR ÜLKE

"TÜRKİYE OLDUKÇA CÖMERT BİR ÜLKE"

NATO ülkeleri arasında salgınla mücadele konusunda önemli bir işbirliğinin söz konusu olduğunu anlatan Ryan, bir soru üzerine 'nin ve 'ya tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi. Ryan, "İspanya ve İtalya da bu yardımdan dolayı son serece müteşekkirdi. Türkiye'nin (Avrupa'da) başka bir ülkeye de yardım edip etmediğimden haberim yok ancak olursa da şaşırmam çünkü Türkiye oldukça cömert bir ülke." diye konuştu.

Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen tıbbi yardım malzemesini salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya'ya askeri uçakla göndermişti.

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