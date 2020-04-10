Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk Konseyi Zirvesi’nde flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) "Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" Konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) "Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" Konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir." dedi.





Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ



Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum. Türk Konseyi iş birliğimizi verimli kılmak için faydalı bir platform olduğunu kanıtlamıştır.

Bilim Kurulu tavsiyeleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz.

Tüm insanlık olarak şuan görünmez düşmana karşı zor bir savaş veriyoruz.

Türk konseyinin bu olağanüstü zirvesi, aramızdaki dayanışmayı perçinleyecektir.

Bu süreçten de Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum.





SOSYA-EKONOMİK KRİZLE DE KARŞI KARŞIYAYIZ

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Sağlık Bakanlarımızın da ihtiyaç halinde video konferanslar gerçekleştirerek, tecrübe paylaşımında bulunabileceklerini düşünüyorum.

Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta sosya ekonomik krizle de karşı karşıyayız.

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINI ORTA ASYA'YA UZATABİLİRİZ



Tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor.

Halk sağlığını gözetmek suretiyle en pratik çözümleri hayata geçirmeliyiz.

Uluslararası ticaret ve kargo taşımacılığı tedarik zinciri açısından hayatidir.

Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu taşımacılığını Orta Asya'ya uzatabiliriz.

Günlük 3500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Konsey üyelerimizden geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık tanımalarını bekliyorum.

Vize ve ikamet izni ihlali yapan yabancılara, tedbirler sürecince cezai işlem uygulamama kararı aldık.

TÜRKİYE'DE SON DURUM



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca bugün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sının pozitif çıktığını, 96 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 908'e yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre; bugün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sı pozitif çıkarken, 96 hasta yaşamını yitirdi, 296 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe olan hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142 olarak belirtildi.

BAKAN KOCA: VAKA ARTIŞ HIZI DÜŞME EĞİLİMİNDE



Bakanlığın paylaştığı verileri Twitter hesabından da duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2 bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.