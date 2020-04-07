Başkan Erdoğan talimatı vermişti! 65 yaş üstü vatandaşlara bugün dağıtılmaya başlandı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı. Bekçiler, bugün maske ve kolonyaları vatandaşlara dağıtmaya başladı. Dağıtılan paketlerde Başkan Erdoğan’ın mektubu da yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, bugün maske ve kolonyaların dağıtımına Sultanbeyli'de başladı. Maske ve kolonyalar paketlenerek adresle götürüldü.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEKTUP
Ayrıca paketlerde Başkan Erdoğan'ın mektubu da yer aldı. Başkan Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki vatandaşlara hitap ettiği mektupta, "Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur" ifadeleri yer aldı. Bekçiler, maske ve kolonyaları "Cumhurbaşkanının size selamı var" diyerek vatandaşlara dağıttı.
"BİZLERİ UNUTMUYOR, ALLAH RAZI OLSUN"
Maske ve kolonya paketini alan bir vatandaş, "Allah ondan da sizden de yüz bin kere razı olsun" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Bizleri unutmuyor, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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