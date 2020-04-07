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Başkan Erdoğan talimatı vermişti! 65 yaş üstü vatandaşlara bugün dağıtılmaya başlandı!

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Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA BUGÜN DAĞITILMAYA BAŞLANDI!

Başkan , 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı. Bekçiler, bugün maske ve kolonyaları vatandaşlara dağıtmaya başladı. Dağıtılan paketlerde Başkan Erdoğan’ın mektubu da yer aldı.

Başkan , korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, bugün maske ve kolonyaların dağıtımına Sultanbeyli'de başladı. Maske ve kolonyalar paketlenerek adresle götürüldü.

Başkan Erdoğan talimatı vermişti! 65 yaş üstü vatandaşlara bugün dağıtılmaya başlandı! BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ! 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA BUGÜN DAĞITILMAYA BAŞLANDI!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEKTUP

Ayrıca paketlerde Başkan Erdoğan'ın mektubu da yer aldı. Başkan Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki vatandaşlara hitap ettiği mektupta, "Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur" ifadeleri yer aldı. Bekçiler, maske ve kolonyaları "Cumhurbaşkanının size selamı var" diyerek vatandaşlara dağıttı.

"BİZLERİ UNUTMUYOR, ALLAH RAZI OLSUN"

Maske ve kolonya paketini alan bir vatandaş, "Allah ondan da sizden de yüz bin kere razı olsun" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Bizleri unutmuyor, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Maske dağıtımları bugün başlıyor! SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU! MASKE DAĞITIMLARI BUGÜN BAŞLIYOR!

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