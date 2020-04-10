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Japonya'da veliaht prens için gerçekleştirilecek törene "korona virüsü" engeli

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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JAPONYA VELİAHT PRENSİNE KORONA ŞOKU!

'da hükümet, 'yu tahtın varisi ilan etmek üzere gerçekleştirilecek törenleri korona virüsü pandemisi nedeniyle erteleneceğini açıkladı.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle daha önce birçok kitlesel etkinliğin ertelendiği ya da iptal edildiği 'da salgın bu kez yüzlerce yıllık imparatorluk geleneklerini etkiledi.

Hükümet, 'yu tahtın varisi ilan etmek üzere 19 Nisan'da Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda yapılması planlanan törenlerin erteleneceğini duyurdu. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga bugün yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin OHAL ilanının ardından söz konusu etkinliğin yeniden düzenlemesi için talimat verdiğini belirtti. Suga, tören komitesinin etkinlikler için yeni bir program belirleyeceğini de ifade etti.

İMPARATORLUK AİLESİ İÇİN İLK DEĞİL

Japonya'da daha önce İmparator Naruhito'nun doğum günü vesilesiyle halkı selamlayacağı etkinlik korona virüsü engeline takılmış, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun ilkbaharda devlet konuğu olarak 'ye gerçekleştirmeleri beklenen ziyaretin de virüs riski nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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