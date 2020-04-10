Japonya'da veliaht prens için gerçekleştirilecek törene "korona virüsü" engeli
Japonya'da hükümet, Veliaht Prens Akishino'yu tahtın varisi ilan etmek üzere gerçekleştirilecek törenleri korona virüsü pandemisi nedeniyle erteleneceğini açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle daha önce birçok kitlesel etkinliğin ertelendiği ya da iptal edildiği Japonya'da salgın bu kez yüzlerce yıllık imparatorluk geleneklerini etkiledi.
Hükümet, Veliaht Prens Akishino'yu tahtın varisi ilan etmek üzere 19 Nisan'da Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda yapılması planlanan törenlerin erteleneceğini duyurdu. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga bugün yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin OHAL ilanının ardından söz konusu etkinliğin yeniden düzenlemesi için talimat verdiğini belirtti. Suga, tören komitesinin etkinlikler için yeni bir program belirleyeceğini de ifade etti.
İMPARATORLUK AİLESİ İÇİN İLK DEĞİL
Japonya'da daha önce İmparator Naruhito'nun doğum günü vesilesiyle halkı selamlayacağı etkinlik korona virüsü engeline takılmış, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere'ye gerçekleştirmeleri beklenen ziyaretin de virüs riski nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Gözler bu toplantıda! Bakan Koca açıklama yapacak
- "İmmün plazma" uygulanan hastadan iyi haber
- Fatih Portakal'ın yalan sicili!
- Gece boyunca hiç durmadı! Böyle görüntülendi
- 62 maddelik yasa teklifi 83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak!
- 1 milyon lira ödülle aranan terörist yakalandı
- Türkiye'den İngiltere'ye "Korona" yardımı
- Koronavirüste son durum!
- Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka sosyal medyadan duyuruldu!
- PKK'ya bir darbe daha
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolarda son dakika hareketliliği! 10 Nisan Cuma euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?
- BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
- Cuma mesajları 2020: Huzur veren en yeni resimi cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları
- Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?
- Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
- Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!
- Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı