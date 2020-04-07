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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 20 Mayıs'a kadar tamamlanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ! TARİH BELLİ OLDU

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımına başlamasının ardından incelemelerde bulunan , "Hastanenin ilk kesiminin açılışını Cumhurbaşkanımız olarak ilan etti. İnşallah 20 Nisan olarak hastanemizin acil kısmı açılacak. Hastanenin tamamı 'ta açıldığında yolları ile beraber hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Başkan 'ın talimatıyla açılışı mayıs ayında yapılacak Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımına başlamasının ardından, incelemede bulundu.

Ulaştırma Bakanlığından Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi paylaşımı | Video ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN "BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ" PAYLAŞIMI | VİDEO

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karaismailoğlu, koronavirüs nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan yerlerden bir tanesinin de sağlık tesisleri olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip. 2 bin 700 yataklı devasa bir kompleks. Bu mücadelede en çok faydalanabileceğimiz komplekslerden bir tanesi de burası. Sağlık Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bu hastanenin bitirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Şu anda hastanenin erişim yolları gündemimizde. Geç kalınmış. Şimdiye kadar bitirilmesi gerekiyordu ama bitirmesi gerekenler bitirmedi bu yolları. Hastane yolu yapmak herkese nasip olmaz. Bu hafta başından itibaren bakanlığımız Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanına alarak yolların yapımına başladık. Hastanenin ilk kesiminin açılışını Cumhurbaşkanımız 20 Nisan olarak ilan etti. İnşallah 20 Nisan olarak hastanemizin acil kısmı açılacak. Orasının erişim ile ilgili bir sıkıntısı olmayacak. Hastanenin tamamı 20 Mayıs'ta açıldığında yolları ile beraber hizmet vermeye başlayacak. İnşallah 20 Mayıs'a kadar hastanemizin bütün yollarının erişimini sağlamış olacağız. Biz de arkadaşlarımıza moral vermek için şantiye ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz."



"METRONUN SORUMLULUĞUNUN KİMDE OLDUĞU ORTADA"
Bakan Karaismailoğlu, hastaneye gelecek ile ilgili bir soru üzerine "Metronun sorumluluğunun kimde olduğu ortada. İBB tarafından inşaatı başlamış bir metro. Yüzde 10'luk kesimine kadar imalat tamamlanmış durumda. Zaten şantiyeler de açık durumda. Sorumlu olan kişilerin sorumluluğunu yerine getirmeleri gerekiyor. Maalesef böylesi büyük bir komplekste günlük 100 bin insan hareketliliğinin olması bekleniyor. Metrosuyla beraber keşke açılsaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Onların görevlerini yapmalarını bekliyoruz." dedi.

İşsizlik sigortası ödemeleri ne zaman başlayacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarih verdi İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU TARİH VERDİ
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak SON DAKİKA: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİNİN YOLLARI BAKANLIĞIMIZCA YAPILACAK
Son dakika: Başkan Erdoğan, yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, YENİ ULAŞTIRMA BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

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