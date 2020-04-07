Başkan Erdoğan talimat vermişti! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 20 Mayıs'a kadar tamamlanacak
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımına başlamasının ardından incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Hastanenin ilk kesiminin açılışını Cumhurbaşkanımız 20 Nisan olarak ilan etti. İnşallah 20 Nisan olarak hastanemizin acil kısmı açılacak. Hastanenin tamamı 20 Mayıs'ta açıldığında yolları ile beraber hizmet vermeye başlayacak." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılışı mayıs ayında yapılacak Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımına başlamasının ardından, Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu.
Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karaismailoğlu, koronavirüs nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan yerlerden bir tanesinin de sağlık tesisleri olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip. 2 bin 700 yataklı devasa bir kompleks. Bu mücadelede en çok faydalanabileceğimiz komplekslerden bir tanesi de burası. Sağlık Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bu hastanenin bitirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Şu anda hastanenin erişim yolları gündemimizde. Geç kalınmış. Şimdiye kadar bitirilmesi gerekiyordu ama bitirmesi gerekenler bitirmedi bu yolları. Hastane yolu yapmak herkese nasip olmaz. Bu hafta başından itibaren bakanlığımız Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanına alarak yolların yapımına başladık. Hastanenin ilk kesiminin açılışını Cumhurbaşkanımız 20 Nisan olarak ilan etti. İnşallah 20 Nisan olarak hastanemizin acil kısmı açılacak. Orasının erişim ile ilgili bir sıkıntısı olmayacak. Hastanenin tamamı 20 Mayıs'ta açıldığında yolları ile beraber hizmet vermeye başlayacak. İnşallah 20 Mayıs'a kadar hastanemizin bütün yollarının erişimini sağlamış olacağız. Biz de arkadaşlarımıza moral vermek için şantiye ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz."
"METRONUN SORUMLULUĞUNUN KİMDE OLDUĞU ORTADA"
Bakan Karaismailoğlu, hastaneye gelecek metro ile ilgili bir soru üzerine "Metronun sorumluluğunun kimde olduğu ortada. İBB tarafından inşaatı başlamış bir metro. Yüzde 10'luk kesimine kadar imalat tamamlanmış durumda. Zaten şantiyeler de açık durumda. Sorumlu olan kişilerin sorumluluğunu yerine getirmeleri gerekiyor. Maalesef böylesi büyük bir komplekste günlük 100 bin insan hareketliliğinin olması bekleniyor. Metrosuyla beraber keşke açılsaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Onların görevlerini yapmalarını bekliyoruz." dedi.
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