Son dakika: 1 milyon lira ödülle aranan Hayri Mava kod adlı terörist Mahmut Okay yakalandı
Son dakika haberine göre Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist ele geçirildi.
Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, turuncu kategorideki Mahmut Okay yaralı ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denildi:
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu(YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan* Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir.
Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalanmıştır.
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