10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 1 milyon lira ödülle aranan Hayri Mava kod adlı terörist Mahmut Okay yakalandı

Son dakika: 1 milyon lira ödülle aranan Hayri Mava kod adlı terörist Mahmut Okay yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
ABONE OL
1 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST YAKALANDI

Son dakika haberine göre Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist ele geçirildi.

Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, turuncu kategorideki Mahmut Okay yaralı ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denildi:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu(YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan* Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir.

Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalanmıştır.

Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK-YPG'li terörist öldürüldü SON DAKİKA: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 10 PKK-YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlık açıkladı! Saldırı girişimindeki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi BAKANLIK AÇIKLADI! SALDIRI GİRİŞİMİNDEKİ 10 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA