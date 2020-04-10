Başkan Erdoğan açıklamıştı! İstanbul'da salgın hastanesi çalışmaları gece drone ile fotoğraflandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece de devam ediyor. Sancaktepe'de süren çalışmalar drone ile fotoğraflandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada İstanbul'da iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI! İSTANBUL'DA SALGIN HASTANESİ ÇALIŞMALARI GECE DRONE İLE FOTOĞRAFLANDI | VİDEO
Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşaatına başlanan biner yataklı iki hastanenin inşaat çalışmaları gündüz ve gece devam ediyor. Sancaktepe'deki çalışmalar gece drone ile de görüntülendi.
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