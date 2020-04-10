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Başkan Erdoğan açıklamıştı! İstanbul'da salgın hastanesi çalışmaları gece drone ile fotoğraflandı

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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GECE BOYUNCA HİÇ DURMADI! BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Başkan  'ın açıkladığı ve ile Sancaktepe'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece de devam ediyor. Sancaktepe'de süren çalışmalar drone ile fotoğraflandı.

Başkan , Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada 'da iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı.

Başkan Erdoğan açıklamıştı! İstanbul'da salgın hastanesi çalışmaları gece drone ile fotoğraflandı | Video BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI! İSTANBUL'DA SALGIN HASTANESİ ÇALIŞMALARI GECE DRONE İLE FOTOĞRAFLANDI | VİDEO


ve Sancaktepe'de inşaatına başlanan biner yataklı iki hastanenin inşaat çalışmaları gündüz ve gece devam ediyor. Sancaktepe'deki çalışmalar gece drone ile de görüntülendi.

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