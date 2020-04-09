09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Vatandaşlara para yardımı yapılacak mı? İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Açık Kapı’ açıklaması

Vatandaşlara para yardımı yapılacak mı? İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Açık Kapı’ açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
ABONE OL
BAKANLIK AÇIKLADI: ASILSIZ HABER!

İçişleri Bakanlığının ‘’ hizmetiyle vatandaşlara para yardımı yapılacağı açıklamalarının asılsız olduğuna ilişkin, Eskişehir Valiliğinin resmi Twetter hesabından paylaşımda bulunuldu.

'Emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor' açıklamalarının gerçek olmadığına dair paylaşımda bulunan Eskişehir Valiliği, İçişleri Bakanlığının duyuru metnini yayımladı.

Yayımlanan metinde ise İçişleri Bakanlığı "Açık kapı biriminin temel görevi valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ya da kaymakamlıklara doğrudan ya da dijital ortamda başvuru yapılabilen Açık Kapı biriminin yardım dağıtmak gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır. Devletimizin Korona virüs salgını ile yoğun şekilde mücadele eden kurumların iş yükü yönetilmeye noktaya getirmek amaçladığı belli olan bu tür paylaşımlarla kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar , Korona virüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir. Sosyal medya ve iletişim guruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında Siber Suçlarla Mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur" açıklamalarında bulundu.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina sona erdi SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 5 İLDEKİ 6 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA SONA ERDİ
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu'dan o görüntülere çok sert eleştiri: Yamyamlarda var bu yöntem! SON DAKİKA HABERİ: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN O GÖRÜNTÜLERE ÇOK SERT ELEŞTİRİ: YAMYAMLARDA VAR BU YÖNTEM!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan zorunlu bağış iddialarıyla ilgili açıklama İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN ZORUNLU BAĞIŞ İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığından açıklama! Provokatif Kovid-19 paylaşımlarına tutuklama İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA! PROVOKATİF KOVİD-19 PAYLAŞIMLARINA TUTUKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA