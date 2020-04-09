Vatandaşlara para yardımı yapılacak mı? İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Açık Kapı’ açıklaması
İçişleri Bakanlığının ‘Açık Kapı’ hizmetiyle vatandaşlara para yardımı yapılacağı açıklamalarının asılsız olduğuna ilişkin, Eskişehir Valiliğinin resmi Twetter hesabından paylaşımda bulunuldu.
'Emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor' açıklamalarının gerçek olmadığına dair paylaşımda bulunan Eskişehir Valiliği, İçişleri Bakanlığının duyuru metnini yayımladı.
Yayımlanan metinde ise İçişleri Bakanlığı "Açık kapı biriminin temel görevi valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ya da kaymakamlıklara doğrudan ya da dijital ortamda başvuru yapılabilen Açık Kapı biriminin yardım dağıtmak gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır. Devletimizin Korona virüs salgını ile yoğun şekilde mücadele eden kurumların iş yükü yönetilmeye noktaya getirmek amaçladığı belli olan bu tür paylaşımlarla kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar , Korona virüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir. Sosyal medya ve iletişim guruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında Siber Suçlarla Mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur" açıklamalarında bulundu.
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