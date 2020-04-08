08 Nisan 2020, Çarşamba
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina sona erdi

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 5 İLDEKİ 6 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA SONA ERDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürüyor. 5 ildeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirildi" ifadelerine yer verildi.

, 45 ilde 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulamasının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 Nisan 2020 günü saat 16.00 itibarı ile 45 ilimizdeki; 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılmaktadır. Toplam 5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir. Karantina uygulamaları mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla yapılmaktadır. Söz konusu uygulamalar, tedbir amaçlı olup, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır"

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