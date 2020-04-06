İçişleri Bakanlığından açıklama! Provokatif Kovid-19 paylaşımlarına tutuklama
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "21 günde provokatif koronavirüs paylaşımı yapan, 3 bin 576 adet sosyal medya hesabını incelendi.Yapılan incelemelerde, bu hesapları kullanan 616 şüpheli şahıs tespit edildi, bunların 229'u yakalandı, 8'i tutuklandı." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca, son 21 günde provokatif koronavirüs paylaşımı yapan, 3 bin 576 adet sosyal medya hesabını incelendi.Yapılan incelemelerde, bu hesapları kullanan 616 şüpheli şahıs tespit edildi, bunların 229'u yakalandı, 8'i tutuklandı.
Toplumu korku, panik ve endişeye sevk eden bu paylaşımların çoğu FETÖ/PDY, PKK/KCK ve marjinal gruplar tarafından yapılıyor.
Bakanlığımızın Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.
PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR, FETÖ/PDY, PKK/KCK VE MARJİNAL GRUPLAR TARAFINDAN YAPILIYOR
Son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne sebep olan ve ülkemizde de tespit edilen Koronavirüs(COVID-19) özelinde çeşitli örgütler (FETÖ/PDY, PKK/KCK vb.) ve marjinal gruplar tarafından; ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı provakatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
Sosyal medya ortamında provokatif paylaşım yaptığı değerlendirilen kullanıcılara yönelik olarak yapılan siber suçlarla mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, son 21 gün içerisinde 3 bin 576 adet sosyal medya hesabı incelendi. Bu hesapları kullanan 616 şüpheli şahıs tespit edildi. Bunların 229'u şahıs yakalanırken, 8 şahıs tutuklandı. Diğer hesaplarla ilgili adli süreç devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
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