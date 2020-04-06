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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan zorunlu bağış iddialarıyla ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2020
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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN ZORUNLU BAĞIŞ İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı , "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya, polislerden zorunlu yardım toplanması gibi bir durumun olmadığını bildirdi.

BakanSoylu, Twitter hesabından "Milli Dayanışma Kampanyası için Emniyet'te yardım tarifesi belirlendi" iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu. Soylu, "Polis zaten bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışıyor, her dönem fedakarlık yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Zorunlu yardım diye bir şey olamaz. Bir ilimizde kendi aralarında yardım duygusuyla yazıya döktükleri bir şey. Onun da doğru bir uygulama olmadığını söyledim zaten" ifadelerini kullandı.

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