İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan zorunlu bağış iddialarıyla ilgili açıklama
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya, polislerden zorunlu yardım toplanması gibi bir durumun olmadığını bildirdi.
BakanSoylu, Twitter hesabından "Milli Dayanışma Kampanyası için Emniyet'te yardım tarifesi belirlendi" iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu. Soylu, "Polis zaten bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışıyor, her dönem fedakarlık yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Zorunlu yardım diye bir şey olamaz. Bir ilimizde kendi aralarında yardım duygusuyla yazıya döktükleri bir şey. Onun da doğru bir uygulama olmadığını söyledim zaten" ifadelerini kullandı.
Polis zaten bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışıyor, her dönem fedakarlık yapıyor.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 6, 2020
Allah onlardan razı olsun
Zorunlu yardım diye bişey olamaz
⁰Bir ilimizde kendi aralarında yardım duygusuyla yazıya döktükleri bir şey
Onun da doğru bir uygulama olmadığını söyledim zaten https://t.co/sORqGTgeuK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Dünya genelinde 1 milyon 300 bini aştı
- Tıbbi malzeme dolandırıcısı yakalandı
- İçişleri Bakanlığından açıklama! Provokatif Kovid-19 paylaşımlarına tutuklama
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- Başkan Erdoğan'dan infaz düzenlemesi açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan Tekâlif-i Milliye Emirleri vurgusu
- İşte işsize, esnafa ve çalışana verilen destekler
- YÖK duyurdu: O sınavlar ertelendi
- Kovid-19'la mücadelenin sırrı bu tablolarda!
- 'Virüsün yayılması konusunda önemli bir eşik aşıldı'
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 aktüel 9 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta televizyon ve dolap fırsatı! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu!
- BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'e atıştırmalık, temizlik ve bakım ürünleri damga vuracak!
- Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
- Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
- Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 yerleştirme sonuçları ve taban puanları sorgulama! 2020 Sağlık atamaları ne zaman?
- Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...
- SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...
- Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?
- Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler
- Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?