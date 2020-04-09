09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok önemli uyarı: Şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok önemli uyarı: Şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
ABONE OL
BAKAN SOYLU UYARDI: KESİNLİKLE TERK ETMEYİN!

Twitter hesabından "#BirlikteBaşaracağız" etiketiyle paylaşım yapan İçişleri Bakanı , "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim" uyarısında bulundu.

, Twitter hesabından açıklama yaparak, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymaları konusunda vatandaşları uyardı.

Bakan Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim, inanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Şehirler arası otobüs sefer sayıları yüzde 99'un üzerinde azaldı BAKAN SOYLU: ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFER SAYILARI YÜZDE 99'UN ÜZERİNDE AZALDI
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan... SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: DEVLET İZİN VERMEDEN SEN BANKA NUMARALARI AÇIKLARSAN...
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verdi! 25 ilde koronavirüs fırsatçılarına şok SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU TALİMAT VERDİ! 25 İLDE KORONAVİRÜS FIRSATÇILARINA ŞOK
Bakan Soylu açıkladı! 239 bin vatandaşın ihtiyacı giderildi BAKAN SOYLU AÇIKLADI! 239 BİN VATANDAŞIN İHTİYACI GİDERİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA