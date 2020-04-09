İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok önemli uyarı: Şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim!
Twitter hesabından "#BirlikteBaşaracağız" etiketiyle paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim" uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymaları konusunda vatandaşları uyardı.
Bakan Soylu, "Evimizi terk etmeyelim, şehrimizi kesinlikle terk etmeyelim. Üç adım kuralını hiç ihlal etmeyelim. Sabretmeye, inzivaya devam edelim, inanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.
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