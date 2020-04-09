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Son dakika: İletişim Başkanlığı'ndan flaş açıklama: Gerekli yaptırım uygulaması sağlanacak

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Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre; , "Koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında Kovid-19 salgının azaltılması ve hastaların izolasyonu için tarafından 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' oluşturuldu. Proje ile evde izolasyon altında bulunması gerekenler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Uyarıya riayet etmeyenlerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli yaptırım uygulaması sağlanacak." dedi.

, yaptığı son dakika açıklamasında "Koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında Kovid-19 salgının azaltılması ve hastaların izolasyonu için tarafından 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' oluşturuldu." bilgisi paylaşıldı.

"GEREKLİ YAPTIRIM UYGULANACAK"

Başkanlık, "Proje ile evde izolasyon altında bulunması gerekenler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Uyarıya riayet etmeyenlerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli yaptırım uygulaması sağlanacak." ifadelerine yer verdi.

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