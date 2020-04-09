Diyanet'ten koronavirüsten hayatını kaybedenlerle ilgili flaş açıklama!
Son dakika haberleri... Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı yeni karar üzerine Kovid-19’dan vefat edenlerin cenazelerinin koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini açıkladı.
Son dakika haberi... Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı yeni karar üzerine Kovid-19'dan vefat edenlerin cenazelerinin koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini açıkladı.
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş alarak 22.03.2020 tarihinde "Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri" konulu bir fetva yayınlamıştır.
Söz konusu fetvada öncelikle, "Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiği" vurgulanmış, devamında ise hastalığın bulaşma riskine göre bazı zaruret hükümlerine işaret edilmiştir.
03.04.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce Başkanlığımıza "Bilim Kurulunun konuyu tartıştığı ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine diğer enfeksiyon hastalıklarından vefat edenlerden farklı bir uygulama yapmaya gerek olmadığı kararına vardığı" bildirilmiştir.
Ayrıca son dönemde, fetvadaki aslî hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde Kurulumuza şikâyetler ulaşmıştır.
Bu itibarla, din kardeşlerimize karşı dini olarak son vazifemizi yaptığımız unutulmadan Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin Kurulumuzun asli fetvası doğrultusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifâyedir.
Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkânların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dinî sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İran ve İspanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
- "Türkiye’nin Balkanlar’la bağlarını bilmeyen bir siyasi..."
- Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
- İşte en az vakaya sahip kent
- İletişim Başkanlığı'ndan flaş açıklama
- MSB: Uzaktan kumandalı 20 adet EYP...
- Koronavirüs fırsatçılarına operasyon: 462 kişi gözaltında
- Corona virüsün hücreye saldırı anı!
- "Kolpaçino" filmi gerçek oldu
- Bakan Soylu uyardı: Kesinlikle terk etmeyin!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları
- A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- 2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- 9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Evde bakım maaş yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- KYK borçları son dakika! Torba yasaya eklendi! KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi, indirim ve erteleme olacak mı?
- EBA TV canlı izle: 9 Nisan İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın linkleri! 6-10 Nisan ders programı
- Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri
- iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi alımı
- Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması
- Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?