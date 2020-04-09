09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Diyanet'ten koronavirüsten hayatını kaybedenlerle ilgili flaş açıklama!

Diyanet'ten koronavirüsten hayatını kaybedenlerle ilgili flaş açıklama!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
ABONE OL
DİYANET AÇIKLADI! VİRÜSTEN ÖLENLERİN CENAZESİ...

Son dakika haberleri... Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı yeni karar üzerine Kovid-19’dan vefat edenlerin cenazelerinin koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı yeni karar üzerine Kovid-19'dan vefat edenlerin cenazelerinin koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş alarak 22.03.2020 tarihinde "Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri" konulu bir fetva yayınlamıştır.

Söz konusu fetvada öncelikle, "Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiği" vurgulanmış, devamında ise hastalığın bulaşma riskine göre bazı zaruret hükümlerine işaret edilmiştir.

03.04.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce Başkanlığımıza "Bilim Kurulunun konuyu tartıştığı ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine diğer enfeksiyon hastalıklarından vefat edenlerden farklı bir uygulama yapmaya gerek olmadığı kararına vardığı" bildirilmiştir.

Ayrıca son dönemde, fetvadaki aslî hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde Kurulumuza şikâyetler ulaşmıştır.

Bu itibarla, din kardeşlerimize karşı dini olarak son vazifemizi yaptığımız unutulmadan Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin Kurulumuzun asli fetvası doğrultusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifâyedir.

Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkânların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dinî sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar: Salgında ölenler şehit sayılır mı? |Video DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ'TAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR: SALGINDA ÖLENLER ŞEHİT SAYILIR MI? |VİDEO
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de yanıtladı! RAMAZAN'DA CAMİLER AÇIK OLACAK MI? DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ A HABER'DE YANITLADI!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Berat Gecesi'ne özel dua DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN BERAT GECESİ'NE ÖZEL DUA
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan önemli zekat fetvası SON DAKİKA: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN ÖNEMLİ ZEKAT FETVASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA