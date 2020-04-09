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İran ve İspanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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İRAN VE İSPANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 238'e yükseldi. 'da ise son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4 bin 110'a yükseldi.

'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artışla 15 bin 238'e çıktı.


'da ise son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4 bin 110'a yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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