İran ve İspanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 238'e yükseldi. İran'da ise son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4 bin 110'a yükseldi.
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artışla 15 bin 238'e çıktı.
İran'da ise son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4 bin 110'a yükseldi.
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