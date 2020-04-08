Son dakika: Bakan Koca'dan AK Parti ve MHP'nin kanun teklifiyle ilgili flaş açıklama: Yüce Meclisimize şükran borçluyuz

AK Parti ve MHP grubu tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı'na sunulan sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüce Meclisimize şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti ve MHP grubu tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı'na sunulan sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Koca, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz."

İŞTE AK PARTİ VE MHP'NİN TEKLİFİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm faillerin cezaevlerine girmesi teklif ediliyor. Siyasi polemikten uzak bakılması gereken bir konudur. Sağlıkçılara yönelik şiddette cezaları yüzde 50 arttırıyoruz. Tüm partiler değerlendirsin, infaz yasasına ekleyelim." ifadelerini kullandı.