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Son dakika: Bakan Koca'dan AK Parti ve MHP'nin kanun teklifiyle ilgili flaş açıklama: Yüce Meclisimize şükran borçluyuz

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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BAKAN KOCA: YÜCE MECLİSİMİZE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ

ve grubu tarafından hazırlanan ve 'na sunulan sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan , "Yüce Meclisimize şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

, ve grubu tarafından hazırlanan ve 'na sunulan sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz."

İŞTE AK PARTİ VE MHP'NİN TEKLİFİ
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm faillerin cezaevlerine girmesi teklif ediliyor. Siyasi polemikten uzak bakılması gereken bir konudur. Sağlıkçılara yönelik şiddette cezaları yüzde 50 arttırıyoruz. Tüm partiler değerlendirsin, infaz yasasına ekleyelim." ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP'den sağlıkçılar için yeni yasa teklifi AK PARTİ VE MHP'DEN SAĞLIKÇILAR İÇİN YENİ YASA TEKLİFİ

Son dakika: AK Parti ve MHP'den sağlıkçılar için yeni yasa teklifi SON DAKİKA: AK PARTİ VE MHP'DEN SAĞLIKÇILAR İÇİN YENİ YASA TEKLİFİ

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