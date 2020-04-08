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Son dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da corona virüsten hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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EŞİ DE KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ! ACI HABER GELDİ

Son dakika haberine göre Corona virüsten ölen eski 'ın eşi da corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

eski komutanı Emekli Orgeneral , 11 Mart'ta hastalandıktan beş gün sonra hayatını kaybetmişti. Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı.

80 yaşında ölen Aytaç Yalman'ın eşi da koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Belma Yalman da bugün hayatını kaybetti.

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