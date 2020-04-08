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08.04.2020

AK Parti ve MHP'den sağlıkçılar için yeni yasa teklifi

Son dakika haberi... AK Parti ve MHP Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.

AK Parti ve MHP Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

"SAĞLIKÇILARA YÖNELİK ŞİDDETTE CEZALARI YÜZDE 50 ARTTIRIYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm faillerin cezaevlerine girmesi teklif ediliyor. Siyasi polemikten uzak bakılması gereken bir konudur. Sağlıkçılara yönelik şiddette cezaları yüzde 50 arttırıyoruz. Tüm partiler değerlendirsin, infaz yasasına ekleyelim." ifadelerini kullandı.

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