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Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan koronavirüsle mücadele mesajı: Dayanışmayla üstesinden geleceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KORONAVİRÜS MESAJI

Son dakika haberine göre Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kasapoğlu "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inanıyorum SON DAKİKA: GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: TÜRK SPORUNDA İRTİFA KAYBINA NEDEN OLMAYACAĞINA İNANIYORUM
Son dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı:Yurt dışından gelen 15 bin 756 vatandaş karantinada SON DAKİKA: BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI:YURT DIŞINDAN GELEN 15 BİN 756 VATANDAŞ KARANTİNADA
Son dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı: Yurt ücretleri iade edilecek SON DAKİKA: BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI: YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

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