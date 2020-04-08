Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan koronavirüsle mücadele mesajı: Dayanışmayla üstesinden geleceğiz
Son dakika haberine göre Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını hakkında açıklama yaptı.
Bakan Kasapoğlu "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA: GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: TÜRK SPORUNDA İRTİFA KAYBINA NEDEN OLMAYACAĞINA İNANIYORUM
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