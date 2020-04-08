Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan koronavirüsle mücadele mesajı: Dayanışmayla üstesinden geleceğiz

Son dakika haberine göre Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kasapoğlu "Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.