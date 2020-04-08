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Son dakika: AK Parti ve MHP'den sağlıkçılar için yeni yasa teklifi

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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AK PARTİ VE MHP'DEN SAĞLIKÇILAR İÇİN YENİ YASA TEKLİFİ

Son dakika haberi... ve Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.

ve Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

AK Parti ve MHP'den sağlıkçılar için yeni yasa teklifi AK PARTİ VE MHP'DEN SAĞLIKÇILAR İÇİN YENİ YASA TEKLİFİ

"SAĞLIKÇILARA YÖNELİK ŞİDDETTE CEZALARI YÜZDE 50 ARTTIRIYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm faillerin cezaevlerine girmesi teklif ediliyor. Siyasi polemikten uzak bakılması gereken bir konudur. Sağlıkçılara yönelik şiddette cezaları yüzde 50 arttırıyoruz. Tüm partiler değerlendirsin, infaz yasasına ekleyelim." ifadelerini kullandı.

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