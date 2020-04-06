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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA ÖNEMLİ TOPLANTI

Son dakika haberine göre; Başkan , video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantısına, Huber Köşkü’nden başkanlık etti.

, Coronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.

Başkan Erdoğan, kabineye toplantı ve çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katıldı.

Kabine toplantısında Coronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin sahaya yansıması ve önümüzdeki süreçte alınması planlanan tedbirler ele alınması bekleniyor.



Ayrıca, Coronavirüs'ün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak

Bakanlar, Coronavirüs ile mücadele noktasında yürüttükleri çalışmaların durumu hakkında bilgi veriyor.

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