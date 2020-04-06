Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan kutlamaları için çağrı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele’nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl’ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım." dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan kutlamaları için çağrı geldi.
Şentop yaptığı açıklamada, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl'ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım." dedi.
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