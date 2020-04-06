06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan kutlamaları için çağrı

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan kutlamaları için çağrı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
ABONE OL
TBMM BAŞKANI'NDAN 23 NİSAN KUTLAMALARI İÇİN ÇAĞRI

Başkanı yaptığı açıklamada, " 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00’de tüm ’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu ’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. ’nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl’ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım." dedi.

Başkanı 'tan kutlamaları için çağrı geldi.

Şentop yaptığı açıklamada, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl'ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA