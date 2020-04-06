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Maceracı Murat Yeni davasına savcı mütalaasını verdi! 10 yıl hapsi istendi

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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İŞTE MURAT YENİ İÇİN İSTENEN CEZA! MAHKEME TUZAĞA DÜŞMEDİ

'da, soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve kapatılan ‘Samanyolu’nda "Maceracı" adlı programı sunan ’nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı mahkemede duruşma savcısı mütalaasını verdi. Murat Yeni’nin 10 yıl hapsini istedi. Ayrıca Murat Yeni'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği ancak 28. 'nde hakkında daha önce söylediklerini yalanladığına da dikkat çekilerek mahkemeyi yanıltmaya çalıştığını örgüt bilgilerini gizlediği anlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca /'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 Kasım 2018'de 'da yakalanıp Erzincan'a götürülen , "terör örgütü üyesi olmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği hâkimlikçe tutuklanmış daha sonra itirafçılık hükümlerinden yararlanmak isteyince yargılandığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. İstanbul 24. 'nde yargılanan Yeni hakkında duruşma savcısı mütalaasını mahkemeye sundu.

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"HİMMET" ŞÜPHELİ

Murat Yeni hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün televizyon kanalında "Maceracı" isimli programla ünlenen Yeni'nin medyatik yönünden istifa edip organizasyonlara katılımını sağlayarak himmet gelirini artırdığı aktarılmış, Yeni'nin de örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsediği, televizyon programı yaptığı iş yerlerinin terör örgütü ile iltisakı bulunduğu belirtilmişti. İddianamede ayrıca, bu işletmelerin sahiplerinin tamamı hakkında yurt çapında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlemlerin bulunuyor olmasının tesadüfî gerekçelerle izah edilemeyeceği vurgulanmıştı.

ÖRGÜT PARASI TOPLANDI

Örgütün insanları etkileme yöntemine de işaret edilen iddianamede, örgütün himmet toplantılarında ve genel olarak kişileri etkilemek için yapılan toplantılarda metafizik gerilim etkisi oluşturup bu ortamda iyice kıvama getirilen kişilerin açık artırma usulüyle himmet arttırmasını sağladığı kaydedildi. Murat Yeni'nin örgütle organik bağ kurarak örgüt adına sürekli, çeşitli ve yoğun faaliyette bulunduğu aktarılan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu ifade edilmişti.

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TOPLANTILARI DÜZENLEDİ

Geçtiğimiz günlerde yapılan yargılamada duruşma savcısı mahkemeye Murat Yeni hakkında hazırladığı mütalaasını sundu. Mütalaada 'Maceracı' olarak bilinen Murat Yeni'nin FETÖ ile iltisaklı olduğu konusunda etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan Nuray Navruz'un beyanlarının olduğuna dikkat çekildi. Navruz'un ifadesinin ardından Murat Yeni hakkında yürütülen soruşturmada, örgütün propaganda organı olan Samanyolu TV'de 11 yıl görev yaptığı ve himmet parası toplamak için çeşitli toplantılarda konuşmacı olduğu tespit edildi.

'BANK ASYA CEMAATSE, CEMAAT BENİM'

17/25 Aralık süreci sonrası Murat Yeni'nin himmet toplamaya devam ettiği anlatılan mütalaada, örgüt adına düzenlenen organizasyonlarda gelirleri artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü ayrıca Twitter hesabından, ' cemaatse, cemaat benim', 'Benim gönlüm Allah adına Pensilvanya'daki güzel yüreği görmek için yanacak. Sende beni fişleyeceksin, eyvallah eksik olma' gibi paylaşımlarda bulunarak terör örgütü adına propaganda faaliyeti yürüttüğüne dikkat çekildi.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sabah'ın habarine göre; mütalaada ayrıca Murat Yeni'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği ancak İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında daha önce söylediklerini yalanladığına da dikkat çekilerek mahkemeyi yanıltmaya çalıştığını örgüt bilgilerini gizlediği anlatıldı. Bu kapsamda üzerine atılı suçlamaları işlediği belirtilen mütalaada Murat Yeni'nin 10 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Dava karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.

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