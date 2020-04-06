TSK'dan hudutlarda tam teşekküllü korona virüs önlemi! Mehmetçik için her yer kontrol ediliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrollerine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Covid - 19 ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor." denildi.
MEHMETÇİK İÇİN HER YER KONTROL EDİLİYOR
Öte yandan "aldığımız etkin ve önleyici tedbirler sayesinde de geçişler kontrollü olarak icra ediliyor" notuyla paylaşılan görüntülerde, hudutlardaki kapılardan geçiş yapan askeri personelin önce ateşleri ölçülerek uygunluğu kontrol edilirken, daha sonra dışarıdan gelen zırhlı araçlar dezenfekte ediliyor.
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