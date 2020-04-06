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TSK'dan hudutlarda tam teşekküllü korona virüs önlemi! Mehmetçik için her yer kontrol ediliyor

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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TSK'DAN HUDUTLARDA KRİTİK ÖNLEM

Türk Silahlı Kuvvetleri () personeli, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrollerine devam ediyor.

'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Covid - 19 ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor." denildi.

MEHMETÇİK İÇİN HER YER KONTROL EDİLİYOR

Öte yandan "aldığımız etkin ve önleyici tedbirler sayesinde de geçişler kontrollü olarak icra ediliyor" notuyla paylaşılan görüntülerde, hudutlardaki kapılardan geçiş yapan askeri personelin önce ateşleri ölçülerek uygunluğu kontrol edilirken, daha sonra dışarıdan gelen zırhlı araçlar dezenfekte ediliyor.

TSK'dan hudutlarda tam teşekküllü korona virüs önlemi! Mehmetçik için her yer kontrol ediliyor | Video TSK'DAN HUDUTLARDA TAM TEŞEKKÜLLÜ KORONA VİRÜS ÖNLEMİ! MEHMETÇİK İÇİN HER YER KONTROL EDİLİYOR | VİDEO

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