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Adana'da FETÖ şüphelisi 5 eski öğretmene 15 yıla kadar hapis istemi

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Giriş Tarihi: 02.04.2020
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FETÖ'CÜ 5 ESKİ ÖĞRETMENE ŞOK!

'da, terör örgütü 'ye bağlı kuruluşlarda öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen tutuksuz 5 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgüt üyesi oldukları iddia edilen eski öğretmenler tutuksuz N.E, M.O, M.Ş. B.B. ve M.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 12. kabul edildi.

BANK ASYA'DA HESAP AÇTIRMIŞLAR

İddianamede, zanlıların /'nin eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası 'da katılım hesabı açtırdıkları aktarıldı.

HTS KAYITLARINA YER VERİLDİ

Şüphelilerin birçok kez FETÖ üyeleriyle irtibata geçtiğine ilişkin HTS kayıtlarına yer verilen iddianamede, zanlıların örgütsel sohbet toplantılarına katıldıkları, FETÖ/PDY'nin amaçlarını ve yöntemlerini bilerek hiyerarşik yapısına dahil oldukları kaydedildi. İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.

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