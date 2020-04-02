Adana'da FETÖ şüphelisi 5 eski öğretmene 15 yıla kadar hapis istemi
Adana'da, terör örgütü FETÖ'ye bağlı kuruluşlarda öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen tutuksuz 5 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Örgüt üyesi oldukları iddia edilen eski öğretmenler tutuksuz N.E, M.O, M.Ş. B.B. ve M.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
BANK ASYA'DA HESAP AÇTIRMIŞLAR
İddianamede, zanlıların FETÖ/PDY'nin eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıkları aktarıldı.
HTS KAYITLARINA YER VERİLDİ
Şüphelilerin birçok kez FETÖ üyeleriyle irtibata geçtiğine ilişkin HTS kayıtlarına yer verilen iddianamede, zanlıların örgütsel sohbet toplantılarına katıldıkları, FETÖ/PDY'nin amaçlarını ve yöntemlerini bilerek hiyerarşik yapısına dahil oldukları kaydedildi. İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "Sokağa çıkma yasağı ısrarı neden?"
- Bakanlık devreye girdi! Tramvay hattını yapacak
- Atatürk Havalimanında dikkat çeken fotoğraf!
- İşte il il vaka sayısı
- DSÖ'den flaş açıklama: "Endişe duyuyorum"
- Bakan Varank'tan flaş aşı ve ilaç açıklaması
- Bakan Selçuk açıkladı: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
- Türkiye’den 44 ülkeye kritik çağrı
- Bakanlıktan korona ile mücadele için önemli adım
- Son dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı: Yurt ücretleri iade edilecek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar...
- Sosyal yardım parası sorgulama: 1000 TL sosyal nakdi yardım yattı mı? 1000 TL destek kimlere verilecek?
- 2 Nisan benzin ve mazot fiyatları kaç TL oldu? 2020 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ne kadar?
- A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları tek parça izle
- CANLI HARİTA! Türkiye'de il il vaka sayısı kaç? Koronavirüs hangi illerde çıktı? İllere göre kaç kişi öldü?
- İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?
- Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! 1 Nisan 2020 AFAD son depremler
- KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?
- Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?
- Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?