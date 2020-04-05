İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'li Özgür Özel'e çok sert tepki! "Örgüt yalakaları"
DHKP-C'ye üye olduğu gerekçesiyle yargılanan ve örgüt adına başladığı ölüm orucu nedeniyle hayatını kaybeden Helin Bölek ile ilgili propaganda yapan CHP'li Özgür Özel'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert bir tepki geldi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından Grup Yorum'dan Helin Bölek'in ölümü üzerine paylaşım yaptı.
Özel, "Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir." açıklamasını yaptı.
BAKAN SÜLEYMAN SOYLU'DAN ÇOK SERT CEVAP: ÖRGÜT YALAKALARI
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından CHP'li Özgür Özel'e çok sert cevap verdi.
Gerçek yüzünüzün bir kez daha görüldüğünü belirten Soylu, ''Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C'nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C'nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz
@eczozgurozel Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları'' ifadelerini kullandı.
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