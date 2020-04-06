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Son dakika: Başkan Erdoğan AA'nın 100. yılını kutladı

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN AA'NIN 100. YILINI KUTLADI

Son dakika haberleri... Başkan , AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi.

Başkan , AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi.

Detaylar gelecek...

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