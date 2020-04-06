Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla yayımlanmıştı! Başkan Erdoğan'dan Tekâlif-i Milliye Emirleri vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 gündemiyle toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orduyu güçlendirmek için 7–8 Ağustos 1921 yılında yayınladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri'ni hatırlattı ve ''Türkiye Cumhuriyeti devleti kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin devlete olan birliği ile dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan 'Tekâlifi Milliye' emirleriyle varını yoğunu ortaya koymuş millettir.'' ifadelerini kullandı. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla yayınlanan 10 maddelik Tekâlif-i Milliye Emirleri...
Kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzasıyla yayınlanan Tekâlif-i Milliye Emirleri'ni hatırlattı.
Başkan Erdoğan, ''Türkiye Cumhuriyeti devleti kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin devlete olan birliği ile dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan 'tekâlif-i milliye' emirleriyle varını yoğunu ortaya koymuş millettir.''
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TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ NEDİR?
Mustafa Kemal Paşa orduyu güçlendirmek için 7–8 Ağustos 1921 yılında Tekâlif-i Milliye emirlerini yayınlamıştır. 10 maddeden oluşan Tekâlif-i Milliye Emirleri, Milli Vergi ve Ulusal Yükümlülükler anlamlarına gelmektedir.
Bu emirler sayesinde ordunun taşıt, araç ve gereç bakımından gücünün arttırılması, yiyecek ve giyeceğinin temin edilmesi sağlandı.
Ayrıca yine bu emirler sayesinde halk, maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Kurtuluş Savaşı'na katılmaya çağrıldı. Ve böylece Türk ordusunun ihtiyaçları karşılandı.
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TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ TARİHİ VE MADDELERİ
7 Ağustos 1921'de yayınlanmış olup toplam on maddedir.
- Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.
- Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.
- Her aile bir askeri giydirecek.
- Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
- Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
- Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.
- Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.
- Sahipsiz bütün mallara el konacak.
- Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.
- Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.
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