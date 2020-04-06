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Gazilik maaşını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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GAZİLİK MAAŞINI KAMPANYAYA BAĞIŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı ''na destek yağıyor. Batmanlı Gazi Taha Etiz, gazilik maaşının bir aylığını kampanyaya destek olarak verdi.

Batmanlı Gazi Taha Etiz, maaşını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı ""na bağışladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2006 yılında askerliğini yaparken gazi olan Etiz, gazilik maaşının bir aylığını kampanyaya destek olarak verdi.

Geçirdiği zorlu dönemlerde devletin kendisini yalnız bırakmadığını belirten Etiz, "Cumhurba��kanımızın başlattığı yardım kampanyası beni çok etkiledi. Bu kampanyaya bir gazilik maaşımı bağışlayarak, destekte bulundum. Böylesi zor günlerde devletimizin yanında olmak herkes için milli bir görev, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak da aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar da Etiz'i davranışından dolayı tebrik ederek, herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.

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