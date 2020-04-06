Avusturyalı bilim insanları: Ivermectin adlı ilaç coronavirüsü 48 saat içinde yok etti
Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının laboratuvarda yaptığı testlere göre bir doz Ivermectin adlı ilaç, koronavirüsü 48 saat içerisinde tamamen yok ediyor.
Üniversitenin Biyokimya Keşif Enstitüsü Başkanı Dr Kylie Wagstaff yaptığı açıklamada, "Yaptığımız deneylerde bir doz ilaç (Ivermectin) 24 saat içerisinde Covid-19'a ait RNA virüslerini büyük ölçüde azaltıyor ve 48 saatte de tamamen yok ediyor" diye konuştu.
"IVERMEKTIN ETKİLİ AMA AŞI BULMAK ŞART"
Şu anda tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı yüzde 100 etkili olan bir ilacın bulunmadığını belirten Wagstaff, "Bu ilaç zaten dünyanın birçok ülkesinde mevcut. Bu sebeple hastalara şimdilik yardımcı olacaktır. Ancak kesin bir tedavi için Kovid-19'a karşı aşının bulunması gerekiyor" diye de sözlerine ekledi.
IVERMEKTIN NEDİR? HANGİ HASTALIKLAR İÇİN KULLANILIYOR?
İvermektin, genel olarak köpekleri parazitlerden korumanın yanı sıra birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaç. Bu hastalıklar arasında baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis de bulunuyor. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Bunun yanında virüs kaynaklı AIDS (HIV virüsü), grip, dengue ateşi gibi hastalıların tedavisinde de kullanılıyor.
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