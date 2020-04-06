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Bakan Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020
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BAKAN KOCA'DAN İSTANBUL İÇİN KORONAVİRÜS TOPLANTISI!

, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü 'daki mevcut durum için yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

, koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü 'daki mevcut durum için yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

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