Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Elazığ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 500 gram esrarla yakalanan N.A. ile M.S.Ö., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri istihbari çalışmalarla N.A. ile M.S.Ö.'nün uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik takip sonucu N.A. ile M.S.Ö.'nün bulunduğu aracı durdurdu. Narkotik köpeği de kullanılarak, araçta yapılan aramada, 500 gram esrar ele geçirildi. Esrara ele koyulurken, N.A. ile M.S.Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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