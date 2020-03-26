Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na flaş Kanal İstanbul yanıtı
Son dakika haberi... Ulaştırma Bakanlığı'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına flaş bir yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul güzergahında bulunan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde koruma altına alınmasına karar verilmesi için yapılan proje ihalesini eleştirerek, "Kovid-19 ile mücadele ederken bunlar Kanal İstanbul derdinde" şeklinde açıklamaları olduğu anımsatıldı. Bakanlık, "Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir. Kanal İstanbul projesi ile ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte" ifadelerine yer verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize koronavirüsten (Kovid-19) daha çok zarar vermektedir." ifadesini kullandı.
EKREM İMAMOĞLU'NA JET YANIT
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kanal İstanbul güzergahında bulunan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde koruma altına alınmasına karar verilmesi için yapılan proje ihalesini eleştirerek, "Kovid-19 ile mücadele ederken bunlar Kanal İstanbul derdinde" şeklinde açıklamaları olduğu anımsatıldı.
Dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 ile mücadelenin devletin tüm kurumları ve milletle birlikte devam ettiğine işaret edilen açıklamada, kısa sürede bu salgından kurtularak ülkenin normal gündemine dönmesinin umut edildiği aktarıldı.
"İHALELER ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ SÜRECİN PARÇASI"
Açıklamada, bir taraftan salgınla mücadele ederken öte yandan hayatın devam ettiğinin unutulmaması gerektiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Üretim ve yatırımın devam etmesi, ülke ekonomisinin çökertilmemesi, salgından kurtulduktan sonra da ihtiyaç olan ürünlerin üretilmesi ve gerekli yatırımların yapılması da son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir. Kanal İstanbul Projesi ile ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte olup, bugün proje ihalesi yapılan iki tarihi köprünün taşınması veya yerin)e korunması işi de önceden belirlenmiş bir sürecin bir parçasıdır. Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize koronavirüsten daha çok zarar vermektedir. Ülkemiz salgınla mücadele ederken üretim ve yatırımları da sürdürmek, ülke ekonomisinin dimdik ayakta tutarak yarınlarımızı da güvence altına almak hepimizin temel görevi olduğuna inanıyoruz."
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