Terör örgütü YPG-PKK'ya martta ağır darbe
Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik mart ayında düzenlenen başarılı operasyonlarda aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 111 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.
Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, soğuk hava ve karla kaplı zeminler başta olmak üzere olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ilkbahar mevsiminin ilk ayında da ağır darbe vurdu.
1-31 Mart 2020 tarihleri arasında yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 111 terörist etkisiz hale getirildi.
Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik bu süreçte birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 60'ı tutuklandı.
Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Mart ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 2 güvenlik görevlisi ile 3 gümrük müdürlüğü personeli şehit oldu, yaralanan 3 güvenlik görevlisi ise tedavi altına alındı.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST TESLİM OLDU
Van'da biri 24, diğeri 21 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olan iki terörist, 9 Mart'ta Türkiye-İran sınırından girdikten sonra jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın da yakın korumalığını yaptıkları tespit edilen teröristler, jandarmadaki ifadelerinde, güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarda ağır kayıp veren örgütün panik halinde olduğunu ve örgüt içi infazların başladığını anlattı.
Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, 10 Mart'ta TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışması sonucu 11 Mart'ta teslim olan ve kırmızı bültenle arandığı tespit edilen "Siya Munzur" kod adlı Duygu Karayel tutuklandı.
ÖRGÜTÜN TEPE KADROSUNA AĞIR DARBE
PKK'nın kadın yapılanmasının sözde en üst karar organının yönetim konseyi üyesi "Ayten Amed" kod adlı Halide Tarı'nın, MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla, 9 Mart'ta Kandil'de düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi belirtildi.
"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan aranan Tarı'nın bölücü terör örgütüne 1990'lı yıllarda katıldığı, 2016'da ise Kandil'de örgütün hareketli birliklerinin denetimi ve koordinasyonunu yürüttüğü öğrenildi.
Terör örgütü PKK'nın en üst karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen ise 30 Mart'ta MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.
TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇIŞLAR DEVAM EDİYOR
Yurt içinde ve yurt dışında yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan örgütte çözülmeler hızlandı.
Terör örgütünden kaçışlar ve teslim olmalar son yılların en üst seviyesine ulaştı.
Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı mart ayının sonu itibarıyla 67'ye yükseldi.
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