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Çanakkale Kara Savaşları’nın 105’inci yıl dönümü anma törenleri koronavirüs nedeniyle iptal edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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ANMA TÖRENLERİNE KORONAVİRÜS İPTALİ

, Kara Savaşları’nın 105’inci yıl dönümü anma törenlerinin, tedbirleri kapsamında iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"24-25 Nisan 2020 tarihinde, ve 57'nci Piyade Alayı Şehitliği'nde düzenlenmesi planlanan 'nın 105'inci yıl dönümü anma törenleri, Corona Virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde iptal edilmiştir."

tedbirleri nedeniyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle 18 Mart günü stadyum ve Şehitler Abidesi'ndeki törenler de iptal edilmiş, sadece ile Şehitler Adibesi'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmuştu.

ANZAK TÖRENLERİ DE İPTAL EDİLDİ
'nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown da geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bu yılki törenlerinin iptal edildiğini duyurmuştu. Brown, paylaşımda "Covid-19 sebebiyle bu sene Çanakkale'deki Anzak Günü törenleri iptal edimiştir. Çanakkale Valiliği ve dahil olmak üzere, hazırlıklar için bizimle birlikte yoğun bir şekilde çalışan herkese teşekkür ederiz" demişti.

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