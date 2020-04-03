Halk Tv Eski Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün'ün ifadesi ortaya çıktı!
Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen Halk Tv Eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Aygün tutuklandı. Aygün'ün ifadesi ortaya çıktı.
Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen Hakan Aygün, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.
Hakan Aygün, ifadesinde, sosyal medya hesaplarının kendi adına olduğunu, ancak sıkıntılı paylaşımları kendisinin yapmadığını ileri sürdü.
Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen Halk Tv Eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Aygün'ü tutuklandı.
BODRUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI RESMEN SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hakan Akgün'ün sosyal medya hesaplarında suç içerikli paylaşımlar yaptığının öğrenilmesi üzerine hakkında re'sen soruşturma başlattığı ve Hakan Aygün'ün Bodrum İlçesi Gümbet Limanı'nda bulunan yatta kaldığının tespit edildiği bildirildi.
2 NİSAN'DA YATTA ARAMA EL KOYMA İŞLEMİ YAPILDI
Soruşturma kapsamında 2 Nisan 2020 tarihinde yatta arama el koyma işleminin yapıldı ve Hakan Aygün gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında; Hakan Aygün'ün, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan işlem yapıldı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Soruşturma Savcılığı; Hakan Aygün'ü halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği gerekçesiyle tutuklanma talebiyle Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
HAKAN AYGÜN'ÜN HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARI
Sevk yazısında; Hakan Aygün'ün; sosyal paylaşım sitesi Twitter ve Facebook'taki şahsi hesabından, "Alkol artık haram değil, size helal kıldık", "Korona Suresi", "IBAN suresi ayet 1. Ey IBAN edenler... Biz size ayrı bankalardan IBAN Numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, Hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır!" şeklinde paylaşımda bulunduğu, söz konusu paylaşımlarının TCK 216/1'de düzenlenen suçu oluşturduğu ifade edildi.
Sevk yazısında; şüpheli Hakan Aygün'ün, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğuna dikkat çekildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Soruşturma Savcılığı'nın sevk yazısında; şüpheli Hakan Aygün'ün, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'un 100 maddeleri uyarınca tutuklanması talep edildi.
AYGÜN: "SIKINTILI PAYLAŞIMLARI BEN YAPMADIM"
Hakan Aygün, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan Aygün'ün ifadesinde, sosyal medya hesaplarının kendi adına olduğunu, ancak sıkıntılı paylaşımları kendisinin yapmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.
KENAN KIRAN / SABAH
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