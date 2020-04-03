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Bakanlık açıkladı! Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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Son dakika haberi: , Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 /'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

tarafından yapılan son dakika açıklamasında sızma girişimindeki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 /'li terörist daha, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."

Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK-YPG'li terörist öldürüldü SON DAKİKA: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 10 PKK-YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika: MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB AÇIKLADI! SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: MSB açıkladı! Sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB AÇIKLADI! SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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