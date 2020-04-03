Bakanlık açıkladı! Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında sızma girişimindeki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist daha, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."
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