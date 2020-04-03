Bakanlık açıkladı! Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında sızma girişimindeki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist daha, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."