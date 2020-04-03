Mine Kırıkkanat'tan skandal paylaşım! Bu sefer de ezan ve selaya nefretini kustu
Söylemleri ile büyük tepkiler toplayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat yine bir skandalla gündemde oturdu. İslam düşmanlığı ile öne çıkan Mine Kırıkkanat, korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tüm camilerden okunan ezan ve selaları hedef aldı. Kırıkkanat, “Kötü haberler yetmiyormuş gibi bir de gece gece hoparlörden felaket tellallığı dinlemek zorunda kalıyoruz" ifadeleriyle İslam'ın kutsallarına karşı tahammülsüzlüğünü bir kez daha gösterdi. Kırıkkanat'ın bu skandal sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 bin 757 kişiye koronavirüsün bulaştığını toplam vefat sayısının da 356 olduğunu açıkladı.
Hükümet koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi önlemler aldı. Tüm bakanlıklar koronavirüsle mücadele hakkında bir takım kararlar alarak uygulamaya gitti. Diyanet İşleri Başkanlığı da Cuma namazlarını ve vakit namazlarını camilerde kılınmaması gerektiğini ifade ederken her akşam sela okunup dünyayı saran salgın için dualar okunmaya başlandı.
Ancak, camilerden yükselen sela ve dua sesleri din düşmanlarını rahatsız etti. Daha önce şehitler hakkında söylediği sözlerle gündeme gelen Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, bu sefer de salgın için camilerden yükselen ezan vr sela sesleri hakkında skandal açıklamalarda bulundu.
Kırıkkanat, sosyal medya hesabından sela için "Kötü haberler yetmiyormuş gibi bir de gece gece hoparlörden felaket tellallığı dinlemek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.
Skandal sözler sosyal medyada büyük tepki gördü. Sosyal medya kullanıcılar, Mine Kırıkkanat'a "Mine hanım diyanete dilekçe yazın sizin selanız okunmasın" diye tepki gösterdi.
İşte Kırıkkanat'ın o skandal sözlerine sosyal medya kullanıcılarının tepkileri:
KIRIKKANAT DAHA ÖNCE "ATATÜRK BENİM İLAHIM" DEMİŞTİ
Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat, katıldığı bir televizyon programında, 'Atatürk benim ilahımdır' diyerek artık ona taptığını söylemişti.
Kırıkkanat "Arkadaşlarıma dedim ki, artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum dedim" ifadelerini kullanmıştı.
MUHALEFET YAPAYIM DERKEN SAÇMA İFADELER KULLANMIŞTI
Kalitesiz ve basiretsiz muhalefette sınırları zorlayan Mine Kırıkkanat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son zamanlardaki orman yangınlarına ilişkin "Muhalif bölgelerdeki ormanları yakıyorlar. Yangın uçaklarını göndermiyorlar. Yurt çapında bir sabotaj çetesiyle karşı karşıyayız, adeta. Kim bunlar? Kimin hizmetindeler? Plan ne?" ifadelerini kullanmıştı.
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