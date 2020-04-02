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Son dakika: NATO'nun 70 yıllık tarihinde bir ilk

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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NATO'NUN 70 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK

Genel Sekreteri , ittifakın 70 yıllık tarihinde ilk kez video konferans yoluyla dışişleri bakanlarının toplantı düzenlediğini belirtti. 'yi Dışişleri Bakanı 'nun temsil ettiği toplantının ardından Genel Sekreter Stoltenberg basın toplantısı düzenleyecek.

Genel Sekreteri , güvenli bir hat üzerinden 30 üyenin dışişleri bakanlarını bir araya getiren video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının başında kısa açıklamada yaptı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının NATO'nun çalışma şekillerinde bazı değişikliklere gitmesine yol açtığına dikkati çeken Stoltenberg, "Transatlantik ailemiz, daha önce hiç bu türde bir düşmanla karşılaşmadı ancak birlik olarak ve dayanışma içinde bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Kovid-19 gündemiyle bir araya gelen dışişleri bakanları, aynı zamanda uluslararası terörizm, , eğitim misyonu, ve gibi farklı konuları da görüşecek.

'yi Dışişleri Bakanı 'nun temsil ettiği toplantının ardından Genel Sekreter Stoltenberg basın toplantısı düzenleyecek.

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