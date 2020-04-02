Son dakika: NATO'nun 70 yıllık tarihinde bir ilk
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 70 yıllık tarihinde ilk kez video konferans yoluyla dışişleri bakanlarının toplantı düzenlediğini belirtti. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantının ardından Genel Sekreter Stoltenberg basın toplantısı düzenleyecek.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, güvenli bir hat üzerinden 30 üyenin dışişleri bakanlarını bir araya getiren video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının başında kısa açıklamada yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının NATO'nun çalışma şekillerinde bazı değişikliklere gitmesine yol açtığına dikkati çeken Stoltenberg, "Transatlantik ailemiz, daha önce hiç bu türde bir düşmanla karşılaşmadı ancak birlik olarak ve dayanışma içinde bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Kovid-19 gündemiyle bir araya gelen dışişleri bakanları, aynı zamanda uluslararası terörizm, Afganistan, Irak eğitim misyonu, Gürcistan ve Ukrayna gibi farklı konuları da görüşecek.
Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantının ardından Genel Sekreter Stoltenberg basın toplantısı düzenleyecek.
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