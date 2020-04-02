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Hazine ve Maliye Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına açtı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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BAKANLIK DUYURDU! SAĞLIKÇILARA TESİS EDİLDİ

Hazine ve , 'daki misafirhanelerini bedelsiz olarak sağlık çalışanlarının kullanımına açtı. Yapılan paylaşımda, "Kıymetli sağlık çalışanlarımız bedelsiz olarak belirtilen tesislerimizi kullanabilirler." ifadesine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 284 oda kapasiteli misafirhane ve eğitim tesislerinin, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldığı bildirildi.

"TESİSLERİMİZİ KULLANABİLİRLER"

Paylaşımda, "Kıymetli sağlık çalışanlarımız bedelsiz olarak belirtilen tesislerimizi kullanabilirler." ifadesine yer verildi.


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