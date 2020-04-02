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Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadele için "Psikososyal Destek Hattı"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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BAKANLIKTAN KORONA İLE MÜCADELE İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Sağlık Bakanlığınca korona virüs ile (Kovid-19( mücadelede sağlık çalışanları ve sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için tüm illerde "" kuruldu.

Sağlık Bakanlığınca korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanları ve sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için tüm illerde "" kuruldu.

HERKESE DESTEK VERECEK

Halk Sağlığı Başkanlıklarının psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimi çalışanlarından oluşturduğu ekipler, her il için ayrı belirlenen "covid19bilgi.saglik.gov.tr" adresindeki telefon hatları üzerinden vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına destek veriyor.

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BAKANLIKTAN ÖNEMLİ HİZMET

Psikolojik Danışma Hatları, sosyal mesafelendirme ya da karantinanın yarattığı yalnızlık hissi, geleceğe yönelik umutsuzluk, sevdiklerine hastalık bulaştırmaya dair yoğun kaygı, eski alışkanlıklara duyulan özlem, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanma gibi sıkıntıları yaşayanlara psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunuyor.

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