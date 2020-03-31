31 Mart 2020, Salı
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Son dakika: Bakan Selçuk duyurmuştu! İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1000 liralık yardımın ödeme tarihleri belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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BAKAN SELÇUK DUYURMUŞTU! ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı ihtiyaç sahiplerine verilecek 1000 liranın hesaplara geçme tarihi açıklandı.

İhtiyaç sahibi olacaklara verilecek olan 1000 liranın ödeme tarihleri belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya
- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.

Ödeme Tarihleri
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

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